Rio Branco terá mais de 90 ônibus circulando no dia da eleição

Foto: Sérgio Vale

Como medida para evitar as aglomerações e a propagação do vírus da Covid-19, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) informou nesta sexta-feira, 13, que colocará mais de 90 ônibus para circular no dia 15 de novembro, dia da eleição.

No total, serão 93 coletivos para atender os mais de 200 mil eleitores aptos a votar em Rio Branco. O transporte coletivo começa operar às 5h e encerra as atividades às 23h30.

O terminal central bem como os terminais de integração dos bairros estarão funcionando normalmente durante todo o domingo (15).