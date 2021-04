Sesacre nega que vacinas vencidas tenham sido aplicadas e diz que erro foi no sistema

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) negou que duas doses vencidas da vacina AstraZeneca tenham sido aplicadas no município de Acrelândia, conforme informações do próprio Ministério da Saúde.

De acordo com Renata Quiles, chefe do Programa Nacional de Imunização (PNI) no Acre, que as vacinas do referido lote eram para profissionais de saúde e foram logo aplicadas.

“O que ocorreu foi um erro no sistema no registro da dose, onde a Sesacre de imediato identificou o erro e repassou a coordenadora municipal Lívia Aquino, que prontamente identificou quais eram as fichas erradas e já reportou ao Ministério da Saúde solicitando autorização para correção no sistema”, diz Renata.

Dados do Ministério da Saúde revelam que vacinas vencidas teriam sido aplicadas em 160 cidades de 23 estados do país.

A Sesacre afirma ainda que já pediu autorização do Ministério da Saúde para fazer a correção no sistema no que diz respeito as duas doses de Acrelândia.

Por Leônidas Badaró