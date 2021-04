Tempo será quente e abafado até segunda-feira (19) no Acre, aponta previsão

Tempo quente e abafado. Esta é a previsão do clima até a próxima segunda-feira (19) no Estado do Acre, onde as chuvas podem ocorrer mas de forma pontual e passageira, não se descartando eventuais pancadas fortes, com trovoadas e rajadas de vento, em algumas regiões. No entanto, o predomínio será de muito sol e calor durante este 4o fim de semana de lockdown no Acre.

A previsão de O Tempo Aqui é que pelo menos até o próximo dia 25 de abril não haverá incursão de ar polar suficiente para provocar a primeira friagem de 2021 no Acre e outras regiões.

Relacionado

No entanto, é provável que haja incursão de uma onda de frio polar fraco no próximo dia 26.