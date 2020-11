Termina o primeiro turno das eleições municipais de 2020 nas 22 cidades do Acre

A Justiça Eleitoral encerrou a votação nos 22 municípios do Acre às 17 horas deste domingo, 15, (horário local). O estado foi o último a finalizar o processo eleitoral deste primeiro turno das eleições municipais 2020.

Os eleitores que estraram nas filas das seções eleitorais antes do fechamento dos portões receberam senhas e poderão votar mesmo com o término do horário. Com o fim da votação, os votos passam a ser apurados e os resultados serão divulgados pelos tribunais regionais eleitorais.

Encerram por último o processo de votação, devido ao fuso horário, a votação o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Amazonas, que ficaram atrasados em uma hora em relação ao horário de Brasília. No Acre são duas horas de diferença.

As eleições municipais 2020 podem contar com 561.261 eleitores acreanos. O contingente elegerá novos prefeitos e vereadores dos 22 municípios. A capital acreana continua como o maior colégio eleitoral do estado, sendo a única que ultrapassa os 200 mil eleitores, o que a credencia ter segundo turno, caso nenhum dos candidatos alcance a maioria absoluta dos votos válidos. Com 256.673 eleitores, Rio Branco concentra 45,73% dos eleitores de todo o estado.