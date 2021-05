Toyota Bandeirantes com problema no freio cai no Canal da Maternidade

Um veículo Toyota Bandeirantes, de cor cinza, caiu no Canal da Maternidade, em Rio Branco, após l se desprender do freio de mão.

O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (24). Segundo informações obtidos pela reportagem do ac24horas, o carro estava estacionado na Travessa Campo do Rio Branco, bairro Capoeira, quando desceu sozinho caindo no córrego.

Após o acidente, o motorista, que não teve a identidade revelada, alegou que o carro estava com problemas no freio de mão. Por sorte, não havia ninguém no veículo na hora da queda