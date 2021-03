Trabalhadores da zeladoria fazem manifesto por salários atrasados

Um grupo de 150 trabalhadores de uma empresa terceirizada que presta serviço a Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade paralisaram novamente na manhã desta segunda-feira, 15, em protesto contra o prefeito Tião Bocalom (Progressistas). Este é o terceiro manifesto pelo motivo de atraso no pagamento do salário do mês de janeiro e fevereiro.

Com o terceiro protesto em 60 dias, os trabalhadores relatam que a antiga gestão realizou todo o pagamento do décimo e dezembro na conta, mas que a nova gestão de Bocalom, não realizou o pagamento dos dois primeiros meses.

Um dos trabalhadores que não quis se identificar relatou que o grupo vive um impasse. De um lado, a prefeitura diz que realizou os pagamentos a empresa terceirizada. Do outro, a empresa alega que não recebeu nenhum pagamento da Prefeitura de Rio Branco.

O secretário da Zeladoria, Joabe Lira, afirmou que dará a versão em instantes da prefeitura de Rio Branco.