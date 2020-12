Única piscina olímpica do Acre se encontra em estado de abandono

Com as aulas suspensas desde março em decorrência da Covid-19, a piscina de 50 metros do Colégio Estadual Armando Nogueira (Cean), única com medidas olímpicas no Acre, construída em 2005, se encontra em estado de abandono.

O fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, passava pelo local e registrou imagens da situação da piscina olímpica. Pelas imagens é possível constatar a situação e abandono, com água suja e lixo [com características de água de esgoto], a piscina acaba tornando-se um criadouro de pequenos insetos, inclusive, do mosquito da dengue. No entorno e arredores, vários objetos de plásticos.

Ao ac24horas, a SEE afirmou que a responsabilidade pela manutenção da piscina é do Corpo de Bombeiros do Acre.

A reportagem do ac24horas, o Tenente Santiago, do Corpo de Bombeiros do Acre, informou que a piscina se encontra nessa situação devido a falta de recursos públicos para a manutenção, mas que o recurso já foi disponibilizado e a limpeza e manutenção deverá ocorrer nos próximos meses.

“A atividade ficou suspensa ao longo do ano tendo em vista o Decreto do governo do Acre. A água da piscina quando deixada, ao menos duas ou três semanas, sem a limpeza, já fica com aquele aspecto cinza, e foi isso que justamente aconteceu. Por conta da pandemia, não foi feita essa manutenção, já que ela não estava sendo utilizada, tendo em vista o custo que é enorme. […] Mas já estamos com o recurso para fazer a reforma no local. Nossas raias estão em boas condições, mas iremos fazer a substituição delas e iremos fazer também uma pintura na parte externa. Após a reforma e a liberação do governo do Estado, a piscina será reaberta à comunidade”, afirmou.

Texto: Marcos Venicius