Vendas no varejo do Acre crescem 1,1% no mês de janeiro

As vendas no comércio varejista do Acre cresceram 1,1% em janeiro na comparação com o resultado de dezembro de 2020. Foi a 3ª maior alta no mês. Em Minas Gerais o aumento foi de 8,3% e Tocantins, 3,7%.

Estes resultados positivos não foram registrados em todo o país. Em janeiro de 2021, o comércio varejista nacional teve teve variação de -0,2%, frente a dezembro, na série com ajuste sazonal, após o recuo de 6,2% em dezembro de 2020. A média móvel trimestral ficou em -2,2%. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista variou -0,3% frente a janeiro de 2020, primeira taxa negativa após sete meses consecutivos de altas. O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 1,0%, próximo ao de dezembro (1,2%).

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas recuou 2,1% em relação a dezembro de 2020, segundo mês consecutivo de variações no campo negativo. A média móvel do trimestre encerrado em janeiro (-1,6%) sinalizou redução no ritmo das vendas, quando comparada à média móvel no trimestre encerrado em dezembro (-0,3%).

Se comparado com o mês de janeiro de 2020, o primeiro mês deste ano obteve resultado igualmente positivo de 3,4%.