Verdureiro é executado com cinco tiros em via pública no Belo Jardim I

O verdureiro Leonardo Silva e Silva, 20 anos, foi executado a tiros em via pública na tarde deste domingo (16). O crime ocorreu na travessa do Pescador no bairro Belo Jardim I, no Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da Polícia, Leonardo estava trafegando na sua motocicleta Honda Fan, de cor preta na travessa, quando homens não identificados se aproximaram em veículo Fiat Pálio de cor prata, derrubaram a vítima encostando o carro na traseira da moto, pararam e em seguida um dos criminoso desceu do veículo e em posse de uma pistola calibre 380, efetuou cinco tiros contra Leonardo. A vítima foi atingida com cinco tiros, na região da cabeça e peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Leonardo já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito criminalistica, em seguida colheram as características do carro e dos autores do crime fizeram busca na região e conseguiram encontrar o veículo Fiat Pálio abandonado no residencial Rosalinda. Os bandidos não foram encontrados.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Familiares e moradores informaram à reportagem do ac24horas que Leonardo não tinha envolvimento com organização criminosa.