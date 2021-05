Vereador Adailton comenta operações policiais envolvendo colegas: “quebra o clima”

O vereador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Adailton Cruz, comentou nesta segunda-feira, 24, as últimas operações da Polícia Federal (PF/AC) envolvendo os colegas do parlamento, Raimundo Neném (PSB) e Fábio Araújo (PDT). Neném é investigado em uma possível compra de votos nas eleições municipais.

Na quinta-feira, 24, durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juiz da 1ª Zona Eleitoral de Rio Branco. 26 policiais federais participaram da ação.PUBLICIDADE

As investigações tiveram início em março de 2021, após chegar ao conhecimento da Polícia Federal a existência de conversa, em um grupo de aplicativo de mensagens instantâneas, na qual uma das pessoas afirma que recebeu o valor de R$ 50,00 por ter votado em determinado candidato a vereador [Raimundo Neném] nas eleições municipais. O investigado ainda frisou que, se soubesse que obteria aquele valor, teria avisado a todos os componentes do grupo.

Estão sendo investigadas quatro pessoas, sob a suspeita de que uma delas o candidato a vereador havia comprado o voto de outras três pessoas.

Ao ac24horas, o parlamentar afirmou que a política fica desacreditada em razão de atos como esse [possível compra de votos], porém destacou que o colega tem direito ao devido processo legal com a presunção da inocência.

“Eu fico muito triste em conviver ou ter situações nesse sentido. A política é desacreditada por causa de atos como esse. Eu não consigo entender como alguém consegue fazer política comprando voto ou fazendo promessas momentâneas. Eu lamento que isso esteja ocorrendo não só em Rio Branco, mas em todo o país. Tomara que eles comprovem a sua inocência e que a gente conviva com pessoas sérias e transparentes no parlamento. É inadmissível você estar no parlamento por compra de votos. É triste e lamentável. Isso quebra tanto o clima e o ritmo de trabalho na Câmara, por exemplo, hoje um desses vereadores não vão poder estar presente numa reunião devido a essa situação. Espero que a justiça seja feita e que se for realmente comprovado que sejam punidos”, afirmou.