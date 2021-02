Aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul deverão ser leiloados em abril

Assunto foi tratado em reunião do Ministério da Infraestrutura, que abordou ações na região Norte e contou com a participação do governo do Acre via representação em Brasília

Está marcado para o dia 7 de abril deste ano, na Bolsa de Valores de São Paulo, o leilão para a privatização dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, além dos aeroportos de Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Manaus e Tefé (AM).

A informação é do representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, com base em anúncio do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, em reunião com autoridades e parlamentares da região Norte, nesta quarta-feira, 24, em Brasília. O objetivo foi tratar de assuntos de interesse da região, como a melhoria da infraestrutura de transporte terrestre e aeroportuário.

“A expectativa do ministro é de que o leilão dos aeroportos seja bastante competitivo e a estimativa é de que alcance R$ R$ 1,4 bilhão, recurso a ser revertido em investimentos na região”, explicou Ricardo França.

Outra medida foi a assinatura de um contrato entre o Ministério da Infraestrutura e a Infraero para o desenvolvimento de estudos e projetos de melhoria da estrutura de aeroportos na Amazônia, começando com três pistas de pouso no Amazonas.

Conforme França, o ministro também apresentou um estudo de parceria público-privada (PPP) para gestão e melhoria de infraestrutura de aeroportos na Amazônia.

“O objetivo das iniciativas é melhorar a infraestrutura aeroportuária do Norte, incentivar as empresas aéreas a ampliarem a oferta de voos para os moradores locais e contribuir para reduzir o isolamento da região”, explicou o representante do governo do Acre.

Ricardo França lembrou inclusive iniciativas que já estão sendo desenvolvidas no Acre com esse objetivo, em parceria entre o governo do Estado e o governo federal, “como as melhorias das pistas de pouso dos municípios de Marechal Thaumaturgo e Santa Rosa do Purus, além das benfeitorias já realizadas no aeroporto de Tarauacá, com recuperação, balizamento e sinalização da pista”.

Além de representantes dos estados e bancadas parlamentares, também participaram do encontro representantes de empresas aéreas como Azul, Rima, TAM, Gol e Asta, que também estão sendo ouvidas no processo, inclusive sobre planos de voos para a região.

Ponte do Madeira

Na área de transporte terrestre, conforme o representante do governo do Acre, o ministro confirmou a inauguração, em março, da ponte sobre o Rio Madeira, em Rondônia, além de abordar a recuperação da BR-319, que liga Amazonas e Rondônia, com vistas à integração da região.

Ponte sobre o rio Madeira interliga os estado do Acre e Rondônia Foto: Odair Leal/Secom.

“Todas essas iniciativas mostram um olhar diferenciado do governo federal para o Norte do Brasil, que está priorizando o direito de os moradores locais poderem acessar as demais regiões do país”, concluiu Ricardo França.