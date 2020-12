Estado investe mais de R$ 4 milhões em equipamentos para o Hospital Regional do Juruá

O Hospital Regional do Juruá, localizado no município de Cruzeiro do Sul, recebeu, por meio do governo e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), somente no período entre janeiro de 2019 a dezembro de 2020 um montante significativo de mais de R$ 4 milhões em investimentos de equipamentos para o hospital.

Mesmo a unidade hospitalar sendo gerenciada pela, Associação Nossa Senhora da Saúde (ANSSU), o Estado vem investindo de forma atuante para implantar melhorias na área da saúde que beneficiem a população do Juruá.

“Esse investimento mostra o compromisso que temos para com a população. Foram mais de R$4 milhões somente em equipamentos, sendo este um exemplo dos resultados de nossa gestão. Assim, seguimos trabalhando, atendendo a saúde de todos os municípios”, destaca o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

O Hospital Regional do Juruá, localizado no município de Cruzeiro do Sul, recebeu, por meio do governo e da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), somente no período entre janeiro de 2019 a dezembro de 2020 um montante significativo de mais de R$ 4 milhões em investimentos Fotos: Cedidas

Entregas

No início de janeiro de 2019, o Hospital Regional do Juruá contou com o valor de R$ 338.500,00 mil para aquisição de um arco cirúrgico e um banho-maria, equipamentos de auxiliam em intervenções cirúrgicas e diagnóstico.

Já em 2020 a unidade recebeu um montante no valor de mais de R$ 3 milhões, usado para adquirir equipamentos, sendo alguns deles: cama hospitalar tipo UTI, câmara para conservação de vacinas, cardioversor, carro de emergência, eletrocardiógrafo, foco cirúrgico portátil, maca de transporte, maca fixa de exame clínico.