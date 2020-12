Philippe Coutinho passará por cirurgia no joelho, diz Barcelona

Brasileiro se machucou no jogo contra o Eibar pelo Campeonato Espanhol

O meio-campista do Barcelona Philippe Coutinho vai ser submetido a uma cirurgia no joelho após sofrer lesão durante o empate ontem (28) de 1 x 1 com o Eibar, informou o clube espanhol nesta quarta-feira (29).

Coutinho, de 28 anos, começou o jogo no banco e entrou no segundo tempo, mas saiu mancando de campo nos acréscimos, deixando o Barcelona com 10 homens, já que a equipe já tinha feito todas as substituições.

“Os exames realizados no jogador Philippe Coutinho mostraram que o meio-campista tem uma lesão no menisco lateral do joelho esquerdo”, afirmou o clube em comunicado. “O tratamento exigirá cirurgia artroscópica, que acontecerá nos próximos dias.”

O clube não deu prazo para o retorno do brasileiro.Coutinho, que voltou ao Barça nesta temporada depois de um empréstimo bem-sucedido ao Bayern de Munique, marcou três gols e deu duas assistências em todas as competições. Ele se junta a uma lista de lesionados que já inclui Gerard Piqué, Ansu Fati e Sergi Roberto.O Barcelona teve um início ruim na La Liga e está em sexto lugar na tabela com 25 pontos em 15 partidas, sete pontos atrás do líder Atlético de Madri, que tem dois jogos a menos.