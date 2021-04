A importância da saúde e da nutrição em tempos de pandemia

Fhaidy Acosta

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da saúde e da boa alimentação, no dia 31 de março é comemorado o Dia Nacional da Saúde e Nutrição. A data visa também incentivar as instituições, públicas e privadas, a refletir sobre como podem contribuir para um desenvolvimento sustentável nessa área, que em tempos de pandemia se faz tão importante para toda a população.

No Acre, o governo do Estado, as instituições, entidades e pessoas físicas, têm se mobilizado para ajudar as famílias que estão enfrentando dificuldades para conseguir o sustento com relação à alimentação.

Somente em 2021 a SEASHDM recebeu mais de seis mil cestas básicas. Foto: Lucas Oliveira

Exemplo desta preocupação com relação à nutrição e assistência para com estas famílias é o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASHDM), que é gerida pela secretária Ana Paula Lima, com o apoio da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, atendendo diversas famílias em situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia e também das enchentes, não só por meio dos recursos governamentais, mas também por diversas doações recebidas.

“Estamos muito gratos por todas as doações que estão sendo realizadas tanto por empresas e instituições do nosso estado, como de todo o país. Essa solidariedade tem alcançado famílias que realmente precisam neste momento”, ressaltou Ana Paula Cameli.

Somente em 2021, a SEASHDM, recebeu mais de seis mil cestas básicas em doações, que estão sendo distribuídas para todo o estado, conforme as demandas recebidas. As entregas podem ser realizadas na própria secretaria e podem ser agendadas pelo número: (68) 99929-2576.

A nutrição em um período de pandemia se faz ainda mais importante, pois um indivíduo com uma boa alimentação, por meio dos nutrientes, consegue manter uma melhor imunidade e consequentemente se torna menos suscetível a doenças.

Portanto a mobilização social para a nutrição e saúde da população é fundamental para que, além de evitar a desnutrição, pela falta de alimentos, também contribui para que os cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade social possam receber a assistência necessária.

Ações de Saúde

E com a relação à saúde de um modo geral, o governo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), está atuante nas ações que visam garantir e promover a saúde da população. Na parte estrutural, constam as obras, reformas e entregas que estão sendo realizadas.

“Assim como nosso governador, estamos empenhados em garantir a assistência à Saúde, mesmo enfrentando diversos desafios. É um trabalho contínuo de toda uma rede de profissionais que estão engajados no atendimento da população”, ressalta o titular da Sesacre, Alysson Bestene.

Na área assistencial vem sendo feita a contratação de profissionais e valorização dos servidores, e também ações de saúde, como as do Programa Saúde Itinerante que, além de levar atendimento médico especializado aos municípios, promove o trabalho de Educação em Saúde para melhor orientar a população com relação aos cuidados em relação à Covid e outras doenças.