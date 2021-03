Abertas as inscrições para o concurso educacional Construindo Resposta para o Amanhã

Estão abertas as inscrições para a 8º edição do prêmio Construindo Respostas para o Amanhã. Uma iniciativa global da empresa Samsung, com a coordenação do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC), em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco no Brasil) e Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

A competição busca estimular e divulgar projetos desenvolvidos por alunos e professores do Ensino Médio das escolas públicas de todo o país, que buscam alternativas inovadoras para desafios sociais, por meio da aplicação dos conhecimentos nas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Uma das novidades desta edição são as orientações em um formato específico, por meio de workshops e mentorias virtuais, realizada por voluntários da Samsung, tanto no período de inscrição, quanto nas semifinais e finais realizadas em outubro e novembro. Os projetos podem contar com equipes compostas de 3 a 5 estudantes.

Além da mentoria online, há também a premiação para os participantes conforme as etapas da competição, sendo: Um notebook Samsung para os professores e orientadores semifinalistas, um notebook Samsung para cada estudante das 10 equipes finalistas, bem como um smartphone Samsung para o 1º lugar, um tablet Samsung para o 2º lugar e um smartwatch Samsung para o 3º lugar.

Esta é uma oportunidade para os estudantes identificarem os problemas nas suas comunidades e desenvolverem, sob orientação dos professores, projetos que contribuam com soluções simples e sustentáveis. Em 2017,o Acre esteve dentre os 25 projetos vencedores regionais, sendo um dos cinco da região norte com o projeto “ Água e vida: por um planeta melhor”, desenvolvido pelos estudantes da escola Presbiteriana João Calvino, em Rio Branco.

O Prêmio Resposta para o Amanhã já contou com a participação de mais de 162 mil estudantes. Este ano, a inciativa ocorrerá em cerca de 35 países. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 30 de junho por meio do site http://www.respostasparaoamanha.com.br/