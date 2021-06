Acre 59 anos: governador abre exposição sobre história da aviação no Acre

A segunda solenidade organizada para comemorar os 59 anos do Acre, a exposição que conta a história da aviação no Acre, foi aberta na tarde desta terça-feira,15, no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco. 1936: A trajetória – Um voo pela história da aviação no Acre foi o nome dado à exposição que ficará aberta ao público até o dia 27.

Abertura da exposição foi o segundo evento alusivo às comemorações do aniversário de 59 anos do Acre Foto: Diego Gurgel/Secom.

Como anfitrião do evento, o governador Gladson Cameli recebeu ilustres convidados como o comandante do Comando Aéreo Amazônico (VII Comar), brigadeiro do ar Luiz Guilherme Magarão e o comandante do 9º Distrito Naval, Rauf Dias. Participaram também da solenidade os secretários Rutembergue Crispim (Secom), Rômulo Gandider (Sefaz), Flavio Silva, (Casa Civil), Alysson Bestene (Saúde), além do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, do superintendente do Sebrae, Marcos Lameira e o diretor técnico Lauro Santos.

A abertura da exposição, que conta com o apoio do Sebrae, foi o segundo evento alusivo às comemorações do aniversário de 59 anos do Acre. O primeiro foi a troca da bandeira, na Praça da Gameleira.

Governador fala observado pelo brigadeiro Magarão, durante abertura da exposição no Memorial dos Autonomistas

Foto: Diego Gurgel/Secom.

O Acre, lembrou o governador Gladson, foi um dos estados da Federação que por muito tempo dependeu dos voos da Força Aérea Brasileira para receber mantimentos e, principalmente, medicamentos. A proposta de homenagear os desbravadores dos céus do estado, segundo o governador, é uma forma de agradecer pelo muito que fizeram.

“Eu quero agradecer de coração a esses homens arrojados que superaram grandes dificuldades para trazer a aviação para nosso estado. Aproveito para estender minha gratidão aos tripulantes da FAB que voaram dezoito horas para trazer o primeiro lote de vacinas contra a Covid. Quero que esse essa gratidão se estenda também a todo o povo acreano”, disse Gladson.

Uma réplica da aeronave está exposta na praça do Memorial, e também compõe a exposição. Foto: Diego Gurgel/Secom.

O brigadeiro Magarão destacou a agilidade da equipe do governo em tornar possível a vinda da réplica do caça Gripen F39, o novo avião da Força Aérea Brasileira. Uma réplica da aeronave está exposta na praça do Memorial, e também compõe a exposição. “O Acre abraçou essa proposta e hoje estamos aqui apreciando uma réplica do que temos de melhor na aviação militar do Brasil. Parabéns ao governo, ao Acre pelo aniversário e espero que possamos firmar novas parcerias”, observou.

Réplica da mais nova aeronave da Força Aérea Brasileira, o Gripen F39, fica exposta até o próximo dia 27 Foto: Marcos Vicentti/Secom.

1936: A trajetória – Um voo pela história da aviação no Acre

Composta por 73 fotografias que retratam a história da aviação do Acre da década de 30 até os dias de hoje, a exposição será aberta ao público nesta quarta-feira, 16, e vai permanecer por doze dias disponível para visitação. A entrada é gratuita.

Ainda compõe o acervo, uma réplica do Douglas DC 3/47, uma das primeiras aeronaves de grande porte a aterrissar no Acre.

Dias e horários da exposição

De segunda a sexta, das 9h às 12 horas e das das 15h as 18 horas.

Sábados e domingos, das 15h às 20 horas, até o próximo dia 27.