Aeronave do Estado realiza transporte de paciente que estava em Porto Velho

Na manhã desta terça-feira, 9, uma das aeronaves do governo do Acre, o avião Harpia 2, realizou o transporte de uma paciente oncológica, menor de idade, que realizou tratamento em Porto Velho (RO). Após receber alta na última semana, a paciente foi autorizada pelos médicos a retornar para o Acre.

Paciente realizou tratamento oncológico. Foto: Arquivo

Mesmo com a pandemia ocasionada pelo coronavírus, o serviço de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) não parou, principalmente após os esforços do governador Gladson Cameli em adquirir aeronaves para o Estado, disponibilizando-as, quando solicitadas para a missão de salvar vidas.

“O governador Gladson Cameli cada vez tem se empenhado mais nessa batalha, na frente dessa luta, conduzindo todo o processo. E a frota, que foi investimento do governo, tem esse resultado, que é preservar vidas”, enfatizou o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene.

Os transportes de TDF realizados por meio das aeronaves se dão em parceria entre diversos agentes públicos, empenhados em garantir cidadania aos acreanos, principalmente àqueles que passam por momentos delicados de saúde.

“É importante a gente ter essa integração de vários setores do governo, neste caso, com a Secretaria de Segurança Pública, por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), em que estamos conseguindo buscar pessoas em áreas isoladas, com dificuldade de acesso. Essa parceria tem salvado muitas vidas”, destacou o secretário.

Atualmente, o helicóptero do governo, o Harpia 04, está alocado no Vale do Juruá, para prestar assistência aos moradores de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, cidades que tiveram suas pistas de pouso fechadas para manutenção.