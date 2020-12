Agentes da Polícia Civil do Acre doam fraldas geriátricas ao Lar Vicentino

Na manhã desta terça-feira, 23, agentes de Polícia Civil do Acre lotados na Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) realizaram a entrega de mais 500 fraldas geriátricas ao Lar Vicentino. Os produtos foram recebidos pela diretora do Lar Vicentino, Simone D’Avila Aires.

Agentes de Polícia Civil do Acre realizaram a entrega de mais 500 fraldas geriátricas ao Lar Vicentino Foto: Polícia Civil

As fraldas foram adquiridas por meio de uma cota arrecadada entre os integrantes da coordenação que se sensibilizaram com a realidade daquele abrigo de idosos de Rio Branco e se organizaram para realizar a ação social altruísta. “Quem não vive pra servir, não serve pra viver”: os agentes se dizem tocados pelo sentimento expressado nessa frase do líder pacifista indiano Mahatma Gandhi.

Fraldas foram adquiridas por meio de uma cota arrecadada entre os integrantes da coordenação que se sensibilizaram com a realidade do abrigo de idosos de Rio Branco Foto: Polícia Civil

“Com essa compaixão, fomos envolvidos pela ação social de levar aos meninos e meninas da melhor idade essas fraldas, para que possam usufruir o produto que vai lhes proporcionar mais bem-estar” , destacou o agente de polícia, Roosewelt Luis Lima, integrante do grupo.

A periodização da ação já está sendo estudada pelo grupo. “Sabemos que essa iniciativa não vai resolver todos os problemas dos idosos do Lar Vicentino, mas estamos tentando amenizá-los e vamos tentar realizar essa doação de forma habitual”, explicou o agente.