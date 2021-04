“Agora posso dizer que moro na minha propriedade”, diz professora ao receber título definitivo

Formado a partir da vendas de lotes urbanos, o Loteamento Farhat, localizado próximo ao Parque de Exposições em Rio Branco, saiu da ilegalidade imobiliária. Na tarde desta quinta-feira, 8, ao lado do presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Alirio Wanderley, e do deputado federal Alan Rick, o governador Gladson Cameli entregou 64 títulos definitivos de propriedade.

O documento é o atestado oficial de posse definitiva da área e abre a possibilidade de contratação de várias linhas de crédito junto a instituições financeiras. “Agora eu posso dizer que moro na minha propriedade”, comemorou a professora Edileuza Maria Cavalcante, que há 15 anos reside no bairro.

Professora Edileuza Maria Cavalcante, que há 15 anos reside no bairro, comemora o título definitivo de propriedade recebido nesta quinta Foto: Diego Gurgel/Secom

A entrega dos documentos é uma mais etapa do Programa de Regularização de Lotes Urbanos, sob a responsabilidade do Iteracre, que homologou 1.300 títulos em 21 bairros bairros da capital acreana nos últimos 14 meses. “Estamos com essa regularização em andamento em vários municípios. Em plena pandemia, receber um título que pode melhorar sua vida é um grande incentivo”, diz Alirio.

Entrega dos documentos é uma mais etapa do Programa de Regularização de Lotes Urbanos, sob a responsabilidade do Iteracre Foto: Diego Gurgel/Secom

O governador fez a entrega simbólica de quatro títulos. Um deles foi para o presidente da associação de moradores local, Sérgio Venâncio. Ele lembrou que as famílias aguardavam há anos por esse momento e disse que o ato vai mudar a vida de muitas famílias na comunidade. “Os moradores me procuravam e cobravam esses títulos e eu sempre afirmei que eles seriam entregues. Essa hora chegou. O governador sabe o tanto que isso significa pra gente, por isso ele mesmo quis vir nos entregar “, afirma.

Governador Gladson Cameli visitou comunidade e cumprimentou moradores Foto: Diego Gurgel/Secom

O deputado Alan Rick tem estreita relação com o bairro, por isso acompanhou o governador ao evento. O parlamentar disse que acompanhou a implantação do loteamento e, mais uma vez, colocou o mandato à disposição. “Estão fazendo na prática aquilo que os moradores sempre sonharam. Essa titulação abre portas. Isso é cidadania. Conte comigo, governador, o Acre precisa disso”, destacou.

Quase dez mil reais para regularizar cada imóvel

Programa do governo garante a regularização a custo zero para o cidadão Foto: Diego Gurgel/Secom

Se os próprios moradores tivessem que arcar com os custos da titulação da propriedade, teriam que desembolsar quase R$ 10 mil , incluídas todas as taxas. Mas o programa do governo garante a regularização a custo zero para o cidadão. O Iteracre já investiu mais de R$ 121 mil só nesta etapa, e vai expandir as ações para mais 12 cidades. “Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gestos como esse me alegram. Não há ação governamental que o governo possa fazer sozinho. Agradeço a bancada federal e ao Iteracre pelo trabalho. Fiquem certos: vamos vencer”, disse o governador.