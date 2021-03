Avião do Estado realiza transferência de mais três pacientes com Covid-19 para a capital

Em meio à pandemia de Covid-19, quando, para salvar vidas é necessário correr contra o tempo, as aeronaves do governo do Acre são importantes aliadas no enfrentamento da doença. Nesta segunda-feira, 29, três pacientes de Manoel Urbano foram transferidas para Rio Branco no avião Harpia 02, que pousou na capital por volta das 13h40.

Três mulheres de 55, 59 e 60 anos de idade foram transferidas pelo Harpia 02 para a capital Foto: Cedida

As transferências são realizadas por meio de força-tarefa entre a Regulação de Leitos, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), sendo que, nesse voo, foram transferidas três mulheres de 55, 59 e 60 anos de idade.

De acordo com a diretora de Regulação, Ana Cristina Moraes, as transferências dos pacientes com Covid-19 do interior para a capital são feitas de acordo com a solicitação do município: “A orientação é que, se o paciente entrar em quadro de agravamento, consumindo dez litros de oxigênio, já seja transferido para cá [Rio Branco]”.