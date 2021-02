Balsa Comandante Deodato entrega material de construção no interior do Acre para obras de aeroportos

Com a colaboração de Eliel Mesquita

A Balsa Comandante Deodato iniciou, na semana passada, o processo de entrega de materiais que servirão para a restauração das pistas de pouso dos aeródromos de Porto Valter e Marechal Thaumaturgo, ambos municípios do interior do Acre.

De acordo com Luciano Oliveira, chefe do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) – Juruá, “para a realização das obras, o governo está se empenhando ao máximo, mandando material pelas águas do Juruá, por não ter como acessar as cidades por terra”.

Material de construção é transportado por balsa para as obras dos aeródromos do interior. Foto: Cedida

Segundo Luciano Oliveira, a balsa partiu com destino a Porto Walter carregada com insumos: mil sacos de cimento, 30 mil litros de emulsão, cem metros cúbicos de seixos, 80 metros cúbicos de areia, 300 postes de concreto e dois caminhões, um deles com espargidor e outro com miniusina de asfalto.

“Isso mostra nossas dificuldades. Sabemos que o deslocamento dos insumos até os municípios é bastante complicado. Estamos há mais de uma semana tentando carregar a balsa, mas chove todos os dias e o rio já começou a secar. Nossa dificuldade de logística é grande”, explica o gestor.

Oliveira calcula que, caso trafegue no período noturno, a embarcação estará chegando a Porto Walter entre a noite de segunda, 1º, e as primeiras horas de terça.

A Balsa Comandante Deodato estava parada há quase dez anos às margens do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul. Após reforma, o veículo já está em pleno funcionamento e o governo do Acre pretende utilizá-lo para prover mobilidade aos que precisam do transporte.