Brasileia é mais um município beneficiado com a revitalização de ruas e avenidas

A parceria do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) com as prefeituras do interior do Acre, onde a frota veicular é menor, continua rendendo investimentos em um trânsito mais seguro. De início, essa informação pode parecer que, por ter um número menor de veículos, os acidentes não existem. Ocorre que, no interior, é maior também a presença de bicicletas que por falta de ciclovia acabam disputando espaço com veículos e as ruas, muitas vezes, são carentes de sinalização.

Ao longo do ano, Detran/AC vem trabalhando em diversas cidades do interior do Acre Foto: cedida

Brasileia é mais um município a receber investimento na implantação e recuperação da sinalização horizontal de trânsito. No total, foram aproximadamente 1 mil m² nas principais ruas e avenidas da cidade, além da manutenção em quatro cruzamentos controlados por semáforos. O investimento, em parceria com a gestão municipal, foi de R$ 30 mil.

Na cidade vizinha de Epitaciolândia foi realizada a revitalização da pista de formatura do Corpo de Bombeiros.

“Essa ação só prova que não fazemos nada sozinhos e que as parcerias são extremamente importantes. O que nos deixa satisfeitos é perceber que praticamente todas as prefeituras do estado estão sensíveis para dar as mãos na busca por um trânsito cada vez mais seguro para todos no Acre”, afirma Taynara Martins, diretora de Operações do Detran do Acre.