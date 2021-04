Caravana da Produção chega ao Bujari para ouvir produtores e profissionais do agronegócio

Mais uma etapa da Caravana da Produção foi realizada na manhã desta terça-feira, 27. Desta vez, a Secretaria de Produção e Agronegócio do Acre (Sepa), liderada por Nenê Junqueira, visitou o município do Bujari, distante aproximadamente 25 km da capital, Rio Branco. A caravana é uma iniciativa do governador Gladson Cameli, que tem como prioridade o apoio à produção agrícola.

Desde que assumiu a gestão, o secretário Nenê Junqueira tem adotado medidas que visam o crescimento econômico do estado e reafirmado o compromisso estabelecido com o governo do Acre em trabalhar em prol do pequeno, médio e grande produtor.

“O objetivo da caravana é ouvir os produtores e o Município, nós aqui hoje estamos tendo a oportunidade de conhecer de perto a realidade dos nossos colaboradores da linha de frente, e assim ouvir todas as demandas que precisam de ajustes, para que juntos possamos pensar estratégias que melhorem a vida do homem do campo e, consequentemente, impulsionem a cadeia produtiva na região”, disse o titular da Sepa.

Na ocasião houve ainda a entrega oficial do cartão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para novos participantes. O ato foi realizado no escritório local da Sepa, logo após o café da manhã oferecido pela instituição, e contou com a presença do prefeito do Bujari, João Edvaldo Teles, mais conhecido como “Padeiro”, autoridades locais e produtores da agricultura familiar.

Na ocasião houve ainda a entrega oficial do cartão do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para novos participantes. Foto: cedida

“Este ato que acontece aqui é muito importante, o programa é uma das principais políticas de apoio e incentivo à agricultura familiar e aqui nós temos uma população muito carente, então poder contar com o apoio do governo federal e governo do Estado, além de nossos esforços aqui na prefeitura, contribui para melhorar a vida dos produtores rurais. Nós só temos a agradecer ao governo Gladson Cameli pela parceria”, afirmou o gestor municipal.

Em seguida, a equipe visitou o prédio da Pró-Peixe, para futuras avaliações, e o abatedouro de frango da região, ambos desativados, com objetivo de formular estratégias para reativar as indústrias.O grupo também conheceu a propriedade de Sérgio Humberto, mais conhecido como “seu Gaúcho”, que é produtor de aves há mais de 12 anos e relata a experiência de contar com o apoio do governo.

“A visita do secretário renovou as minhas esperanças, sinceramente eu já tinha pensado até em desistir, mas agora me sinto entusiasmado. Até porque para nós, produtores, é primordial ter um órgão como a Sepa trabalhando a nosso favor, porque somos nós, os pequenos produtores, que aquecemos a economia do estado, então esse apoio é o empurrão que a gente precisa agora, para no futuro conseguir caminhar com as próprias pernas ”, disse.

A equipe finalizou a agenda com um almoço na residência do produtor de milho Jucelino Cavalcante, que já trabalha com o cultivo do grão há mais de seis anos e também deixou seu depoimento: “Para nós esse apoio é muito importante, este ano mesmo recebi ajuda do governo com maquinário e assistência técnica. A prefeitura também tem nos ajudado, e eu, assim como tantos outros, só tenho a agradecer”.