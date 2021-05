Com apoio do governo do Estado e prefeituras, Senac lança Programa Qualifica Acre

Oportunizar jovens e requalificar profissionais para o mercado de trabalho é o principal objetivo do Programa Qualifica Acre, lançado nesta quinta-feira, 6, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-AC), em parceria com o governo do Estado e prefeituras municipais.

Programa Qualifica Acre foi lançado nesta quinta-feira, 6. Objetivo é qualificar profissionalmente mais de 4 mil pessoas Foto: Marcos Vicentti/Secom

Com investimento de R$ 9,3 milhões, o programa disponibilizará, gratuitamente, 4.290 vagas em 27 cursos profissionalizantes na modalidade presencial respeitando todos os cuidados sanitários. Pessoas com renda per capita familiar de até dois salários mínimos são o público-alvo.

Para a realização dos cursos, o governo estadual garantirá o apoio logístico necessário e fará a mobilização com as prefeituras, que por sua vez, cederão prédios públicos para a realização das aulas e estarão responsáveis pela seleção dos participantes.

O Programa Qualifica Acre poderá ser levado às 22 cidades acreanas. Para que isso ocorra, cada prefeitura terá que manifestar formalmente o interesse ao próprio Senac. A expectativa é que as primeiras turmas sejam iniciadas ainda neste primeiro semestre.

O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), Leandro Domingos, acredita no êxito do programa, sobretudo para superar a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus.

“Essa ideia de levar os cursos para todos os municípios foi do governador Gladson Cameli e hoje estamos dando mais um importante passo para que isso se torne realidade. Vai ser muito bom qualificar os nossos jovens para o mercado de trabalho e também de requalificar quem já atua, principalmente diante desse momento que estamos enfrentando”, disse.

Gladson Cameli é um grande entusiasta de parcerias institucionais que beneficiem a população. Na oportunidade, o gestor agradeceu a Fecomércio pela iniciativa e ressaltou a importância de fomentar o empreendedorismo para a transformação da realidade socioeconômica do estado.

Governador Gladson Cameli agradeceu parceria do Sistema S e ressaltou relevância do programa para a qualificação dos jovens acreanos Foto: Marcos Vicentti/Secom

“O papel desempenhado pelo Sistema S em geral é de grande relevância para o Brasil e em nome da Fecomércio, gostaria de registrar o meu muito obrigado. Fico muito feliz por saber que os nossos jovens serão bem qualificados pelo Senac nos 22 municípios. No que depender do governo, estamos à disposição para que este programa seja um grande sucesso”, pontuou.

A apresentação do programa ocorreu na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac) e contou com a participação da maioria dos prefeitos. Também prestigiaram o evento o senador Márcio Bittar, o vice-presidente da Fecomércio-AC, Marcos Lameira, e o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.