Com formatura, Polícia Militar apresenta ao governador 173 novos sargentos

A temperatura amena, causada pela chegada de uma frente fria deu um charme a mais na solenidade de apresentação de 173 cabos que concluíram o curso de formação de sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC) e subiram de posto depois da formatura.

O evento aconteceu na esplanada do Palácio Rio Branco, na tarde desta sexta-feira, 11, onde o governador Gladson Cameli recebeu os formandos, seus familiares e os comandantes da PM, coronel Paulo César Gomes; do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista; o secretário de Segurança Paulo Cézar Rocha, e os presidentes do Instituto Socioeducativo, Mário César e do Instituto Penitenciário, Arlenilson Cunha.

Do total dos militares promovidos, apenas 50, que são da capital, participaram da formatura. Os do interior serão promovidos em duas outras solenidades: na próxima quinta-feira, 17, em Sena Madureira, e em Cruzeiro do Sul, no dia seguinte.

Governador Gladson Cameli e autoridades militares durante a solenidade de formatura Foto: Diego Gurgel/Secom.

Durante a solenidade, os novos sargentos receberam uma nova divisa, que foi entregue pelos padrinhos. O governador Gladson Cameli quebrou o protocolo e foi cumprimentar os militares e suas famílias.

“Vocês são o meu orgulho. A nossa polícia é um orgulho para a gente. Quando eu tinha apenas dez anos eu já ouvia falar que nossas polícias eram diferenciadas. Obrigado pelo que fazem por nosso estado”, disse Gladson. Mas o governador não falou somente da solenidade. Ele aproveitou o momento para rebater críticas que sua gestão vem sofrendo.

Gladson cumprimentou novos sargentos no final da tarde desta xeta, após formatura Foto: Diego Gurgel/Secom.

“Nosso governo tem compromisso com o povo e o que ainda não aconteceu é porque não chegou a hora. Vocês têm todo direito de cobrar, porque o povo é que tem esse direito. Vou encurtar o prometer e alongar o fazer. E aqueles que estão torcendo contra, continuem torcendo, porque nós vamos virar essa página e vencer a pandemia. O mais importante é a vida e disso eu não abro mão, que é garantir que o povo tenha o direito viver dias melhores”, falou o governador.

Homenagens

O agora 3º sargento Welinton Sales de Oliveira, primeiro colocado no curso recebeu das mãos do governador uma placa em reconhecimento ao seu desempenho na formação. A Polícia Militar condecorou a professora Wanessa Igma, pró-reitora da Uninorte, com a medalha coronel Fontenelle, a maior honraria da corporação, pelos relevantes serviços prestados. O comandante da PM, coronel Paulo Cesar Gomes ainda homenageou o governador Gladson Cameli, entregando ao chefe do executivo uma placa em agradecimento ao apoio do governo à instituição.

“Sem o seu apoio, governador, esses policiais não estariam sendo formados hoje. Apesar da pandemia, pudemos finalizar esse curso e integrar profissionais mais preparados para garantir a segurança da nossa população”, destacou o coronel.