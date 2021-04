Com R$ 20 milhões de investimentos até dezembro, Polícia Civil define ações em encontro com o governador

A gestão da Polícia Civil do Acre realizou na tarde desta quarta-feira, 31, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, a primeira reunião estratégica para anunciar os investimentos previstos para 2021. O encontro reuniu delegados, peritos e médicos legistas que atuam na capital e no Baixo Acre, composto pelas cidades de Senador Guiomard, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil, Plácido de Castro e Acrelândia.

Polícia Civil vai investir cerca de R$ 20 milhões até dezembro deste ano. Foto: Pedro Devani/Secom

No mês de abril, explicou o delegado-geral de Polícia Civil, Josemar Portes, a reunião será realizada nas demais regiões do estado. Portes disse que o encontro foi idealizado para informar aos profissionais as ações de curto e médio prazo para o setor, que incluem obras, aquisições de equipamentos, custeio de serviços e tecnologia. Com essas ações, a Polícia Civil vai investir cerca de R$ 20 milhões até dezembro deste ano.

Convidado para participar do evento, o governador Gladson Cameli aproveitou para confirmar o início da vacinação para os profissionais da Segurança Pública que atuam na linha de frente. O governador fez questão de externar o respeito que nutre pela Polícia Civil. “Estamos passando por um momento muito delicado. Temos muitos desafios pela frente, mas estou muito otimista. Onde eu tenho passado, eu falo das nossas forças policiais. Muito obrigado pelo trabalho de vocês”, disse o governador.

Obras, aquisições de equipamentos, custeio de serviços e tecnologia estão entre os investimentos programados para este ano. Foto: Pedro Devani/Secom

O diretor-geral Josemar Portes retribuiu os agradecimentos e disse que a Polícia Civil do Estado é muito grata aos investimentos que o Estado tem direcionado para a área. “Vivemos um momento de independência, de credibilidade, na certeza de que estamos atuando em defesa da sociedade, é isso nós devemos ao senhor, governador. O ato da contratação dos agentes foi uma ação que revelou respeito que o senhor tem por nossa instituição”, afirmou.

No Acre atuam 70 delegados espalhados pelos 22 municípios. Só a Polícia Civil possui em seus quadros aproximadamente 980 profissionais na ativa.