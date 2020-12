Decoração de Natal do governo gera emprego e renda a famílias em todo o estado

Há mais de quatro meses desempregado, fazendo bicos com corte de cabelo para sustentar a família, Sávio Barbosa foi um dos mais de cem trabalhadores captados pelo governo do Estado para a montagem dos enfeites e decoração natalina.

O serviço está sendo realizado desde a semana passada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) e prefeituras de todos os municípios do Acre.

“Eu trabalhava como barbeiro num salão. Com a pandemia, caiu o movimento e fiquei desempregado. Sou casado, tenho um filho e fiquei fazendo bicos até conseguir esse emprego. Sou grato pela oportunidade de poder trabalhar e ter condições de passar um Natal digno com a minha família”, disse.

O trabalhador estava desempregado e sem renda pra sustentar a família há quatro meses. Foto: Jean Lopes

Em um ano considerado difícil mediante as circunstâncias impostas por uma pandemia global, como o distanciamento social, também o enfrentamento à instabilidade financeira e em alguns casos a perda de entes queridos, o objetivo do governador Gladson Cameli, com investimentos na decoração de Natal, é, além de levar uma mensagem de esperança e gentileza, gerar emprego e renda.

Ítalo Medeiros destaca o objetivo do governo em investir na decoração de Natal este ano. Foto: Jean Lopes

“Essa é uma das principais preocupações do governador, fazer a economia girar, gerar empregos e fomentar a economia. A decoração de Natal feita pelo Estado traz empregos diretos e ainda distribui a visitação das pessoas, viabilizando a oportunidade para que o ambulante venda o algodão doce, a pipoca, o cachorro-quente. Isso é trabalhar em benefício do povo”, explicou o secretário de Estado de Infraestrutura, Ítalo Medeiros.

Em Rio Branco, serão espalhados enfeites de Natal em pelo menos 13 pontos. Entre eles, a ponte metálica, passarela Joaquim Macedo, Palácio de Rio Branco, Gameleira, Via Chico Mendes, Praça da Revolução, Praça do Palácio, Parque da Maternidade, Estrada da Sobral, Mercado Velho e Lago do Amor. Nos demais municípios, serão colocados enfeites, inclusive árvores de Natal, nas regiões centrais, em praças, parques, pontes e postes de iluminação.

Os trabalhos com a decoração de Natal se iniciaram semana passada. Foto: Jean Lopes

Outro trabalhador que estava sem emprego e conseguiu bancar as contas com o serviço provisório contratado pelo governo, é o técnico em ar-condicionado Douglas de Carvalho. Por conta da baixa procura para os serviços de manutenção durante a pandemia, Douglas teve que procurar alternativas e ficou sabendo da oportunidade por meio de um parente.

“Meu tio disse que estavam precisando de profissionais pra trabalhar na decoração de Natal, logo me animei e me dispus ao serviço. Também sou grato pela oportunidade e me coloco à disposição do Estado, caso precisem dos meus serviços”, disse.

Douglas diz estar satisfeito com a oportunidade de emprego. Foto: Jean Lopes