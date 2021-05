Detran analisa pedido para implantar unidade em Capixaba

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, visitou nesta quinta-feira, 21, a Prefeitura de Capixaba para tratar sobre a implantação de uma unidade do órgão de trânsito no município.

O município de Capixaba fica localizado no interior do Estado, na região do Baixo Acre, sua população é de aproximadamente 12 mil habitantes. A unidade do Detran mais próxima da cidade fica em Senador Guiomard, distante 55 km.

O prefeito da cidade, Manoel Maia, agradeceu a visita do Detran e destacou a importância da parceria. “Estamos na expectativa de que futuramente seja instalada no município uma Ciretran, para que o povo de Capixaba tenha um bom atendimento”, afirmou.

Representantes do município de Capixaba e Detran Foto: Andréia Nobre/Ascom Detran

Segundo a presidente do Detran, o pedido do prefeito será analisado, algumas adequações precisarão ser feitas e um termo de cooperação técnica deve ser formulado para uma futura implantação de Ciretran no município.

“Explanamos para o prefeito as adequações necessárias que a prefeitura precisa fazer. Ressaltamos a importância que é para o Detran se instalar nos 22 municípios do Estado, e quem ganha com isso é a população do Acre”, afirmou Taynara Martins.