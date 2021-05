Detran busca melhorias no atendimento ao público nas unidades do interior

Com o objetivo de acompanhar e alinhar os trabalhos desenvolvidos, o diretor de operações do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Fábio Ferreira, realiza durante esta semana, de 17 a 21 de abril, vistas técnicas aos postos de atendimento do órgão nos municípios.

Segundo o diretor, o Detran/AC tem como missão um trânsito mais seguro e um atendimento ágil em todo o Estado. Na ocasião, também foram realizadas reuniões com representantes das cidades e com a Polícia Militar que atua na região.

Por meio das visitas técnicas, o diretor pretende identificar peculiaridades de cada município, objetivando um melhor planejamento das atividades a serem desenvolvidas no campo de engenharia, fiscalização e atendimento ao público nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).

“A diretoria de operações é responsável por todos os atendimentos feitos pela autarquia, dessa forma, precisamos ajustar o procedimentos juntos aos municípios, proporcionando assim um atendimento eficaz em todos os postos do Detran/AC”, afirma o diretor de operações Fábio Ferreira.