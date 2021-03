Detran informa que atividades no Pátio de Exames Práticos estão suspensas até a próxima sexta-feira

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) suspendeu as atividades que são realizadas no Pátio de Exames Práticos até a próxima sexta-feira, 2 de abril. A paralisação foi determinada porque alguns servidores testaram positivo para Covid-19.

Pátio de provas práticas deve ser reaberto na próxima semana. Foto: arquivo Detran/AC

A medida faz parte dos protocolos de segurança sanitária indicados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e Comitê Estadual de Enfrentamento à Covid-19. Neste período, a unidade passará por processo de desinfecção.

“A nossa maior preocupação neste momento é garantir a saúde dos nossos servidores e da população. Vamos fechar até sexta sem prejuízo aos candidatos, já que os testes de direção marcados para os próximos dias serão reagendados para data posterior e informados às autoescolas e candidatos. Como tem afirmado o governador, o compromisso do governo é com a vida”, diz Taynara Martins, presidente do Detran/AC.