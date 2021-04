Educação prorroga data de inscrição do curso de formação para as equipes gestoras

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio do Departamento de Formação e Assistência Educacional, prorroga até o dia 28 a inscrição do curso de formação continuada para as equipes gestoras das escolas estaduais.

Uma média de três mil educadores participarão do curso e para efetuar inscrição basta clicar no link de acesso: http://sins.see.ac.gov.br.

O curso terá início dia 10 de maio na modalidade EaD, pela plataforma Moodle, aos servidores do quadro permanente da rede estadual de ensino que estejam em efetivo exercício da função.

A formação é destinada aos titulares da direção, secretarias escolares, coordenações de ensino (pedagógicas e administrativas), bem como aos assessores e técnicos dos Departamentos de Educação Básica, Gestão de Redes e representantes dos núcleos da SEE nos municípios.

O curso objetiva promover a formação continuada das equipes gestoras escolares, visando fortalecer o trabalho da gestão e aprimorar as competências e habilidades desejáveis para uma gestão efetivamente comprometida com a elevação dos resultados de aprendizagem dos estudantes.