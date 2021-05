Em Cruzeiro do Sul, Gladson vistoria obra, anuncia ações para gerar emprego e diz estar confiante de que a pandemia será vencida em breve

Os serviços que vêm sendo realizados para reconstruir a Rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, foram vistoriados na tarde deste sábado, 15, pelo governador do Estado, Gladson Cameli.

O governador desembarcou no Aeroporto Internacional da cidade às 14h30 e seguiu para o lote 1, o primeiro onde os serviços já iniciaram, que compreende o trecho entre o aeroporto e o estádio Arena do Juruá. Cameli relatou, na ocasião, a satisfação em investir numa obra de suma importância para a região do Juruá.

“Afirmamos que, com a vinda do verão, as obras iniciariam, mesmo diante de dificuldades, como a pandemia. Graças a Deus estamos mantendo todos os recursos necessários para tocar as obras. Por esse motivo, digo que é com imensa satisfação que hoje vejo esse projeto sair do papel e se tornar realidade”, declarou Cameli.

Cameli em visita à obra de duplicação da AC-405. Foto: Marcos Santos/Secom.

Em todo o Acre, um pacote de obras, que gira em torno de R$ 250 milhões, vem movimentando a economia e atingindo a meta principal da gestão estadual que é gerar empregos.

“Para não perder recursos, essa semana reuni com engenheiros e arquitetos, que são servidores efetivos do Estado, para criar um incentivo na forma de renumeração, a fim de que eles nos ajudem na elaboração de projetos, que venham gerar empregos às famílias do nosso Estado. Além disso, na próxima semana iniciam as obras do anel viário de Epitaciolândia e Brasileia; as de Rio Branco e do interior; e também chamei a federação das indústrias, do comércio e as associações comerciais para realizarmos uma ação de obras de pequeno porte para aquecer a economia”, expôs o governador.

Governo vem realizando obras que garantem emprego e renda a famílias de todo o Estado. Foto: Marcos Santos/Secom.

Ao longo da visita, Cameli pôde verificar que o Consórcio 405, que é o responsável pela obra, vem realizando, inicialmente, a limpeza e a remoção de postes no local. O chefe do executivo aproveitou e disse está esperançoso de que o Acre vença a pandemia até meados de setembro.

“Conversei com o embaixador americano e ele garantiu que estão vindo cem milhões de doses para o Brasil. É um cenário positivo e creio que até setembro estaremos virando a página da pandemia no nosso Estado. Por isso, eu faço o apelo para que as pessoas busquem se vacinar. Não deixem para amanhã o que pode ser feito hoje. Todas a vacinadas são eficazes contra o coronavírus e estão salvando vidas”, orienta Cameli.

Cameli traz esperança ao acreano quando diz está crente de que venceremos a pandemia muito em breve. Foto: Marcos Santos/ Secom

O governador encerrou a visita acenando para os moradores do entorno das obras e pediu para que as pessoas continuem mantendo os cuidados necessários para combater a pandemia.