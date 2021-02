Em reunião com prefeitos, governador anuncia investimentos e pede apoio para vencer a Covid-19 no Acre

Preocupado com o aumento diário do números de casos de coronavírus em todo o Acre, atrelado a outros problemas sazonais existentes no período de chuvas como a dengue e enchentes, o governador Gladson Cameli, tirou o final de semana para visitar municípios do interior e levar a mensagem de que o momento é de união, perseverança, colaboração e solidariedade.

Acompanhado dos principais secretários de Estado, Gladson se reuniu na manhã deste sábado, 6, com os prefeitos de Sena Madureira, Manoel Urbano e Santa Rosa do Purus, para explicar sobre as medidas de regulação das atividades comerciais, anunciar investimentos e pedir apoio quanto ao cumprimento das medidas de controle ao coronavírus.

A reunião ocorreu no Centro de ensino a distância, no Centro de Sena Madureira. Foto: Neto Lucena.

Marcaram presença na reunião o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, o vice prefeito de Manoel Urbano, Raimundo Toscano, a representante da Prefeitura de Santa Rosa do Purus, Márcia Maria de Lima, o representante da Assembleia Legislativa do estado, Gehlen Diniz, vereadores do município de Sena Madureira e secretários de Estado de todas as pastas da gestão de governo. O primeiro a falar, foi o próprio governador, que destacou a necessidade de propagar a informação de que precisamos nos conscientizar sobre os cuidados com a doença.

“Agradeço a presença de todos por estarem aqui para me ouvir, da mesma forma que trouxe toda a minha equipe para ouvi-los. Primeiramente quero pedir apoio para levarmos a mensagem de que precisamos manter os cuidados com essa doença e juntos virarmos essa página. Os casos estão aumentando, tive que impor medidas mais rígidas que não gostaria de impor e percebo que as pessoas não têm se atentado à gravidade da situação. Estou preocupado e peço a colaboração de todos para que nosso estado não passe pelo que passou o Amazonas, e vim me colocar à disposição para fazer o que for possível e dizer que podem contar comigo”, disse o governador.

Preocupado, o governador pediu apoio para conscientização sobre a pandemia. Foto: Neto Lucena

Além de propagar a mensagem sobre os cuidados com o coronavírus, o governador anunciou o investimento resultante de emendas parlamentares, no valor aproximado de R$ 60 milhões em obras ao município de Sena Madureira. Entre as obras planejadas estão a execução dos pontos críticos de ramais, a ponte que liga o primeiro ao segundo distrito da cidade, ampliação do sistema de captação de água, reforma e ampliação de escolas, a execução de obras da estrada Mário Lobão, além de projetos em saúde, segurança, produção e tecnologia.

O que eles disseram

“Para nós é um prazer receber o governador aqui em Sena Madureira, que toda vez que vem ao município, traz boas notícias de investimentos, mensagens de esperança e de que nossa cidade vai melhorar. Estamos preocupados com essa situação da Covid-19, até o momento achava que se tratava de um lockdown, mas agora estou mais tranquilo que as atividades essenciais podem funcionar. Agradeço ao senador Márcio Bittar que trouxe investimentos para o município e a parceria que temos com o estado, sempre que busquei conversar com o secretariado fui atendido e também me coloco a disposição para ajudar”.

Mazinho Serafim, prefeito do município de Sena Madureira.

Prefeitos dos municípios da região agradeceram governador pelo apoio Foto: Neto Lucena.

“Também quero agradecer a vinda do nosso governador para nos dar esclarecimento sobre suas ações e além disso trazer seu secretariado para facilitar o diálogo e ouvir nossas necessidades. Sobre a Covid-19, sou do grupo de risco, tenho familiares que já passaram por essa doença e estou bastante preocupado. É notório que o governo vem fazendo o que está ao seu alcance para amenizar os impactos da doença e concordo que precisamos colaborar, juntos somos mais fortes”.

Raimundo Toacano, vice-prefeito de Manoel Urbano

Encontro com prefeitos aconteceu em Sena Madureira Foto: Neto Lucena.

“A forma como o governador vem trabalhando, demonstra a cada dia que passa o seu amor pelo seu povo. Tem sido incansável e rogo a Deus que lhe dê forças para continuar lutando. Quero agradecer também ao senador Márcio Bittar pelas emendas destinadas ao município, aos secretários de Estado, que sempre que procurei fui atendida, a minha equipe de Santa Rosa e a todos os envolvidos nesse trabalho. No que diz respeito à pandemia, podem contar com nossa colaboração para vencer essa etapa. Concordo que juntos podemos votar essa página”.

Márcia Maria de Lima, assessora da Prefeitura de Santa Rosa do Purus.

“Estamos em uma situação delicada e muita gente ainda não se atentou a isso”, disse Márcia Maria de Lima, representando a Prefeitura de Santa Rosa do Purus. Foto: Neto Lucena.

“Estamos em uma situação delicada e muita gente ainda não se atentou a isso. Precisamos fazer com que essa mensagem chegue às pessoas. Nós não estamos em um lockdown, mas podemos chegar lá se não colaborarmos, aí tudo será mais difícil. Não é fácil para ninguém, nem para o governo tomar essa decisão, pois é através do imposto arrecadado que paga seus compromissos e para a população que precisa trabalhar, mas necessário para preservar a vida. Enfim, todos precisamos colaborar”.

Gehlen Diniz, representante da Assembleia Legislativa do Acre.

Deputado Gehlen Diniz disse que restrições afeta a todos, inclusive o Estado que necessita arrecadar para realizar pagamentos Foto: Neto Lucena.