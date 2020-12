Equipe de segurança do governador doa cestas básicas a catadores de recicláveis

O governador do Acre Gladson Cameli esteve presente à entrega de cestas básicas, realizada por sua equipe de segurança e motoristas, para catadores de reciclados do Aterro de Inertes, localizado na Estrada Transacreana, em Rio Branco, na tarde desta terça-feira, 22. Foram beneficiadas 32 famílias com a doação.

Gladson visitou o aterro e participou da entrega de cestas básicas. Foto: Marcos Vicentti/Secom

A equipe foi motivada pelo espírito de gentileza de Gladson Cameli. “O governador desperta coisas boas na gente. Ele está sempre querendo ajudar e isso nos inspirou a fazer esse ato de arrecadação e doação das cestas básicas. Sabíamos que nenhum presente que levássemos para ele seria tão importante quanto ajudar quem precisa”, declarou o sargento PM Celio Marinho.

Cameli ficou lisonjeado com a iniciativa da sua equipe: “Eu agradeço a minha equipe, que teve a capacidade de, com um simples gesto, me dar um presente tão grande quanto este. Vocês decifraram o que realmente importa para mim. Eu tenho um propósito na minha vida, que é melhorar a vida das pessoas e a gente só vai conseguir fazer isso se cada um fizer a sua parte. Muito obrigado”.

Mais de 30 famílias foram beneficiadas com a doação. Foto: Marcos Vicentti/Secom

As famílias se sustentam catando materiais recicláveis como plástico, alumínio, cobre, ferro e outros. Ganham cerca de R$ 400 por mês. “Escolhemos esses catadores por sabermos de suas dificuldades. Eles demoram até uma semana para arrecadar dinheiro suficiente para comprar uma cesta básica como essa”, explicou o sargento Santiago, que também integrou a equipe de arrecadação.

O catador Cosmo Manoel da Silva, pai de seis filhos biológicos e padrasto de outros seis, relata que as cestas básicas ajudarão muito. “Nosso rendimento com esse trabalho não é muito bom e, com a pandemia, ficou ainda mais difícil. Então, quero agradecer a equipe do governador pela ajuda e ao governador pela visita, pois é a primeira vez que recebemos a visita de alguém tão importante”.

Foto: Marcos Vicentti/Secom

Foto: Marcos Vicentti/Secom

Foto: Marcos Vicentti/Secom