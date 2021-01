Estado discute oferta de educação profissional para comunidades rurais

Educação profissional voltada a comunidades rurais. Com essa proposta, o governo do Estado, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr) reuniu-se nesta quinta-feira, 7, com representantes do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre (PDSA), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (PDSA II/BID), para discutir ações e medidas que serão implementadas em 2021.

O encontro ocorreu na sede do Ieptec e, entre outras questões, tratou sobre a realização de processo seletivo simplificado para os cargos de formador/mediador em cursos da educação profissional.

Para a coordenadora do programa, Rosineide Sena, a educação técnica é profissionalizante é quem, de fato, gera negócios. “O Ieptec deve aproveitar as operações de crédito ofertadas pelo PDSA para investir em estruturação na parte tecnológica, e que envolvam o público-alvo do nosso departamento, que é a comunidade rural acreana”, disse.

Realização de processo seletivo simplificado para cargos de formador/mediador em cursos da educação profissional foi um dos temas discutidos Foto: Ascom/Ieptec

Nesse sentido, a intenção é que, em média, 450 vagas sejam ofertadas e destinadas pelo PDSA a comunidades rurais em todo o estado.

“Serão ofertados, nesse primeiro momento, quatro cursos voltados para a economia rural e população do meio: Projetos Florestais, Agricultura Familiar, Cooperativismo Rural e Empreendedorismo”, destaca o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

O encontrou também contou com a presença da equipe multidisciplinar da instituição e integrantes dos departamentos administrativos da instituição: Pedagógico e Curricular (DPC); de Convênio, Programas e Projetos (DCPJ); e de Administração da Educação Profissional e Tecnológica (Daept). Também marcaram presença representantes da Divisão de Educação a Distância (EaD).

Parceria

O PDSA possui três perfis para contratação de profissionais na composição estrutural do Ieptec: Apoio Operacional (coordenador administrativo e financeiro); Atividade Finalística (mediador); e Apoio Tecnológico (técnico de audiovisual).