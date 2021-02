Estado entrega doações para as vítimas das enchentes de Feijó

A estimativa é que mais de três mil famílias estejam atingidas pelas águas do rio, sendo que 90 estão desabrigadas e 35 desalojadas, ou seja, em casas de parentes.

Mais de 3,2 mil famílias foram atingidas pela enchente no Rio Envira e a prefeitura de Feijó, declarou situação de emergência. Preocupada com a situação do município a primeira-dama do Estado do Acre, Ana Paula Cameli, que visitou o município e observou de perto a situação das famílias vítimas da cheia, entregou 370 cestas básicas ao prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante e a primeira-dama e secretária municipal de Assistência Social, Rose Cavalcante nesta terça-feira, 23, na Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres.

Doações para Feijó de 370 cestas básicas Foto: Neto Lucena/Secom

Para a primeira-dama, Ana Paula Cameli, esse é um momento de união e de todos darem as mãos. “Temos recebido muitas doações de todos os lugares, mas principalmente do nosso Estado e estamos fazendo a distribuição de alimentos pela SEASDHM e já estamos contemplando Feijó pela urgente necessidade do lugar”, salientou.

Dessas 370 cestas básicas, 170 cestas foram doações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Foto: Neto Lucena/Secom

Dessas 370 cestas básicas, 170 cestas foram doações do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos por meio da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres. As doações são destinadas para as mulheres em vulnerabilidade social, indígenas e ribeirinhas da Comunidade Morada Nova, Paroá e Nova Vida na região do município de Feijó.

Para o prefeito Kiefer Cavalcante, essa doação é muito importante nesse momento de crise. “As famílias que estão abrigadas no Ginásio Coberto precisam de muita ajuda e agradeço a sensibilidade do governador Gladson Cameli, a primeira-dama e a secretária Ana Paula Lima, pois com a ajuda de todos iremos sair dessa”, agradeceu o prefeito.

Prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante Foto: Neto Lucena/Secom

Estamos recebendo doações de vários setores da sociedade. A distribuição das cestas básicas está sendo conforme a demanda dos municípios que estão sofrendo com as enchentes”, André Crespo, diretor de gestão e diretor interino de direitos humanos da SEASDHM.