Estado implementa Núcleo de Educação em Saúde em Santa Rosa do Purus

Para fortalecer a rede de assistência, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) enviou um técnico para a implementação do Núcleo de Educação em Saúde no município de Santa Rosa do Purus.

Os trabalhos visam o fortalecimento da atenção primária. Foto: Cedida

Dentre as atribuições do núcleo estão a coordenação, assessoramento e monitoramento das ações de educação em saúde, e a formulação de projetos educativos nas regionais. Além de contribuir para o alcance das metas dos indicadores estadual e municipais pactuados.

“Vim apresentar minuciosamente nossos instrumentos técnicos e atribuições, para o fortalecimento da rede. E também destacar a importância da atenção primária no município, para que venha ser executada, pois é de extrema importância e promove resultados positivos para a nossa população”, explica o técnico de Educação em Saúde da Sesacre, Eduardo Messias.

Durante as reuniões de alinhamento dos trabalhos a serem executados, estão envolvidos, o secretário Municipal de Saúde, Alancardes Penha, a diretora da Unidade Básica, Leila Monteiro, a coordenadora da Atenção Básica do município, Joyce Costa, a coordenadora do Núcleo de Educação em Saúde municipal, Pollyana da Costa, e o assessor técnico, Elison Araújo.

“Mesmo neste momento de pandemia, estamos elaborando metodologias para garantir a integração e o fortalecimento da atenção primária nos municípios, essa é a missão designada por nossos gestores”, destaca Messias.