Estado investe na Saúde da Mulher com a compra de 75 mil kits para preventivos

Para garantir a efetividade do exame Preventivo do Câncer de Colo de Útero (PCCU) no Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre) e da Divisão de Promoção à Saúde do Departamento de Atenção Primária à Saúde (Daps), adquiriu 75 mil kits básicos e descartáveis para a realização do exame. A entrega às unidades básicas de saúde se inicia neste mês de abril.

“A entrega coincide com o Dia Mundial de Luta Contra o Câncer, por isso estamos muito agradecidos ao nosso governador Gladson Cameli e ao secretário de Saúde, Alysson Bestene, que sempre estiveram atentos para que os serviços não parassem, embora estejamos em plena pandemia. Esses kits de PCCU para coleta de exames citológicos estarão, a partir de hoje, disponíveis a todos os municípios e chegarão a cada unidade de saúde do Estado”, ressalta a técnica da Divisão de Promoção à Saúde da Sesacre, Alcinete Roos.

A ação é coordenada pelo Núcleo de Crônicas e Eixo Câncer da Sesacre e a aquisição dos kits é feita a partir de uma parceria com o Banco Mundial (Proser). Ao todo serão entregues 75 mil kits para papanicolau, básicos e descartáveis, 8.600 fixadores celulares em spray e 70 mil espéculos vaginais descartáveis.

“O objetivo da entrega é estruturar as unidades de saúde para melhorar a cobertura do exame preventivo de câncer do colo de útero em mulheres a partir de 25 anos, em todo estado”, pontua Alysson Bestene.

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer do colo de útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, e a quarta causa de morte em mulheres, no Brasil. Esse tipo de câncer chega a ser o primeiro mais incidente na região Norte.

“As estratégias de enfrentamento ao câncer de colo de útero passam pela prevenção primária, com o uso de preservativo nas relações sexuais, e pela realização do PCCU para detecção precoce e posterior tratamento, em caso de câncer”, acrescenta, Roos.