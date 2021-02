Estado participa de capacitação nacional sobre Programa Criança Feliz

A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) está participando, entre os dias 8 e 12 de fevereiro, de uma capacitação online, dirigida aos técnicos estaduais, sobre o Guia para Visita Domiciliar (GVD), promovida pelo Ministério da Cidadania.

A capacitação do GVD visa a qualificação das ações do Programa Criança Feliz e os impactos nas políticas de atendimento à primeira infância, com seus desafios e oportunidades.

A SEASDHM será a responsável pela formação das equipes municipais, qualificando o atendimento junto às famílias atendidas. A capacitação tem carga de 40 horas.

Capacitação online dos técnicos estaduais no Guia para Visita Domiciliar. Foto: Cedida

“A possibilidade de formação online no contexto de pandemia vai subsidiar os trabalhos dos gestores municipais, garantindo a qualidade dos atendimentos”, salientou a coordenadora Estadual do Programa Primeira Infância e Criança Feliz, Nair Mamed.