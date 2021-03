Estado recebeu 79.360 doses de vacinas contra Covid-19

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), recebeu um total de 79.360 doses de vacinas, até o momento. Esse resultado é fruto do esforço do governador Gladson Cameli em ver toda a população imunizada contra a Covid-19.

A vacinação foi iniciada em 19 de janeiro de 2021, e, das 79.360 mil doses de vacinas recebidas, 49.180 foram distribuídas na primeira fase, enquanto que na segunda foram 30.180. A diferença se dá por haver um intervalo de 90 dias entre as duas doses do imunizante da Fiocruz, permitindo ao Ministério da Saúde o envio da segunda rodada em momento posterior.

De acordo com a chefe do Setor de Imunização da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), Renata Quiles, até o momento já foram contemplados 82% dos trabalhadores da Saúde, 100% dos idosos acima de 75 anos de idade, e 33% dos idosos de 70 a 74 anos de idade. Os idosos acima de 60 institucionalizados foram 100% atendidos. Os indígenas foram comtemplados com 100% das primeira e segunda doses, porém a cobertura vacinal está em torno de 30%. Os deficientes institucionalizados também foram 100% atendidos.

“Até o momento esses grupos foram contemplados. O que temos como estratégia definida é de nas próximas remessas decrescer a faixa etária dos idosos até que possamos alcançar 100% desse público”, explica Renata.

Renata Quiles afirma, ainda, que as primeiras remessas estavam sendo distribuídas de forma mais lenta devido à individualidade e característica de cada grupo: “Agora temos mais possibilidade de dar celeridade ao processo, pois o público é mais dinâmico e permite distribuir as vacinas para as unidades. Lógico que cada município que vai referenciar quais são as unidades a realizar o procedimento”.

Os próximos públicos são os idosos não acamados, domiciliados, os que podem se deslocar até as unidades de saúde ou drive thru e os trabalhadores da Saúde.