Estado revitaliza e modifica rodovia em Mâncio Lima

Mâncio Lima foi beneficiada com a obra de asfaltamento de 11 km, com restauração da pista e modificação de seu contorno com massa asfáltica e recapeamento com micro revestimento e pintura. Além desses serviços foi feita também uma rotatória no entroncamento que liga a rodovia AC-407 à AC- 405.

Realização da obra de revitalização da AC-407 foi realizada com recursos próprios de aproximadamente R$ 3,7 milhões Imagem: Divulgação

De acordo com o Petrônio Antunes, presidente do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre (Deracre), a realização da obra de revitalização da AC-407 foi realizada com recursos próprios de aproximadamente R$ 3,7 milhões.

“Essa obra foi uma determinação do governador Gladson Cameli para melhorar a rodovia, que vai beneficiar tanto moradores do município de Mâncio Lima como também os de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves que trafegam pela região. Isso facilitou e deu uma condição de segurança na rodovia em todo seu percurso”, ressaltou Petrônio.

Conforme os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município de Mâncio Lima está localizado a 617 quilômetros de Rio Branco, com uma população estimada de mais de 19 mil habitantes.