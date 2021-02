Famílias recebem cestas básicas e kits de limpeza

Todas as cidades do Acre atingidas pelo transbordamento dos rios estão recebendo o apoio imediato do governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM). Na capital e no interior, as equipes estão se desdobrando para atender as demandas, cumprindo determinação do governador Gladson Cameli de estender ajuda a todas as regiões do Acre.

Equipes do governo orientam famílias atingidas. Fotos: Neto Lucena/Secom

Segundo a secretária Ana Paula Lima, as ações começaram de forma mais intensa depois da cheia que atingiu, no início do mês, dezenas de famílias nos bairros Parque das Palmeiras e Hélio Melo, em Rio Branco. Aos moradores vítimas da alagação, governo entregou 170 cestas básicas e kits de limpeza no primeiro bairro e nesta quarta-feira, 17, a mesma ajuda vai chegar para mais 115 famílias.

Assis Brasil e Santa Rosa

No interior, a primeira ação foi em Assis Brasil. No sábado, dia 13, o Estado levou ajuda humanitária para os imigrantes acampados na região. Foram entregues 80 cestas, 50 kits de limpeza, 1.500 máscaras e 500 sabonetes. Nesta terça-feira, 16, outra equipe da SEASDHM voou para Santa Rosa do Purus, levando cem cestas básicas. A cheia do Rio Purus desalojou dezenas de moradores, que foram socorridos pelo poder público estadual.

Nesta terça-feira, 16, outra equipe da SEASDHM voou para Santa Rosa do Purus, levando cem cestas básicas. Foto: Neto Lucena/Secom

Sena Madureira e Tarauacá

Nessas duas cidades o nível dos rios não para de subir. Enquanto a Defesa Civil coloca em prática o plano de contingência para avaliar os estragos e remover famílias atingidas, a SEASDHM confirmou o envio de 150 cestas, que chegam ao município nesta quarta feira. Para Tarauacá, está garantido o envio de 200 cestas, além do apoio quem já vem sendo dado pelo Corpo de Bombeiros.

“Tem sido um trabalho integrado das secretarias do Estado em favor dessas famílias. É uma determinação do governador. Faz parte do espírito de solidariedade dele e da nossa equipe. O Estado tem se desdobrado para ajudar os municípios, porque o momento exige um trabalho conjunto”, diz Ana Paula Lima.