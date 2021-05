Gladson Cameli conhece tecnologia avançada de aerolevantamento topográfico, em São Paulo

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, segue cumprindo agenda oficial em São Paulo (SP). Nesta segunda-feira, 24, o gestor conheceu o serviço de aerolevantamento a laser oferecido pela empresa Serviços Aéreos Industriais (SAI). A tecnologia é a mais avançada no mercado na área de topografia.

De acordo com o empresário Cláudio Raffaeli, este sistema é ideal para levantamentos de projetos de infraestrutura e meio ambiente. No caso específico do Acre, o aerolevantamento poderá contribuir de maneira positiva no mapeamento de alta precisão em regiões que sofrem com o transbordamento de rios e igarapés.

“Em nossas aeronaves, acoplamos uma câmera de alta definição e um laser potente, que são capazes de nos fornecer o melhor detalhamento possível. Como o Acre possui terras planas, a precisão é ainda melhor. Esta é uma importante ferramenta, que poderá auxiliar o governo a lidar melhor com essa questão da enchente”, explicou Raffaeli.

No estado, esta tecnologia ainda não foi utilizada pelo poder público. De acordo com Gladson Cameli, ter uma tecnologia como esta à disposição do governo poderá contribuir na elaboração de estratégias para o enfrentamento de fenômenos naturais, assim como no próprio desenvolvimento da região.

“O serviço que esta empresa oferece é de uma relevância muito grande. No nosso caso, poderemos ter um amplo conhecimento dos lugares que alagam e o governo poderá se antecipar a esse problema. A tecnologia que eles utilizam consegue mapear grandes áreas em um tempo muito curto, despertando nosso interesse para a elaboração dos projetos executivos das obras que o governo executará”, afirmou.