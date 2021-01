Gladson Cameli prestigia posse do prefeito de Cruzeiro do Sul

Em razão da pandemia do novo coronavírus, diferente dos anos anteriores, as cerimônias de posse de prefeitos e vereadores eleitos, ocorridas tradicionalmente no primeiro dia do ano subsequente ao ano da eleição, ocorreram sem a presença de público em todo o estado.

Em Cruzeiro do Sul, a posse de José de Souza Lima, do Partido Progressista (PP) e do vice Henrique Afonso, contou com a presença do governador Gladson Cameli, na companhia do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior e do primeiro secretário da Casa, deputado Luiz Gonzaga. A cerimônia aconteceu em um espaço cedido pela igreja Assembleia de Deus, na noite desta sexta-feira, 1.

Foto: Marcos Vicentti/Secom

Durante o ato e rito de juramento de posse dos poderes, foi decidido por chapa única e unanimidade da casa o presidente da Câmara de Vereadores, Franciney Freitas. A maior bancada da Câmara será do MDB, com 4 vereadores. Além disso, todos dos os envolvidos tiveram o espaço de até três minutos para firmar seus compromissos, darem declarações ou fazerem seus agradecimentos.

Na oportunidade, o governador Gladson Cameli destacou a importância de se formar parcerias, independente de preferência ou cores partidárias.

Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Vim dizer que não vou ser parceiro só dos gestores municipais que têm o mesmo partido que o meu, vim afirmar publicamente que todos os gestores desse estado podem contar comigo, para fazer parte do time que vai trabalhar para o crescimento do Acre. Ao antigo prefeito, Clodoaldo Rodrigues, muito obrigado pelo papel que cumpriu nesse tempo que esteve à frente da gestão e ao novo prefeito de Cruzeiro do Sul, a responsabilidade é grande e desejo do fundo do meu coração que faça uma boa gestão. Contamos com a sua competência e sua parceria. Que seja um grande ano e que possamos gerar emprego e renda para a nossa população”, disse o governador.

Com 52 anos, José de Souza Lima, conhecido por Zequinha Lima é filho de João Queiroz de Silva Nogueira e Cleonice de Souza. Casado com Maria de Lourdes Lima Verde da Silva, tem duas filhas. Tem nível superior com formação em letras e na vida política foi vereador por dois mandatos, de 2000 a 2008, assumindo ainda o cargo de vice-prefeito de 2017 a 2020. Em 2020, foi eleito prefeito de Cruzeiro do Sul, com 18.766 votos válidos.

Foto: Marcos Vicentti/Secom

“É gratificante para mim poder exercer esse cargo. Foi a maior vitória na carreira política que já tive até aqui e mesmo exigindo muitas responsabilidades, quero tranquilizar aos cruzeirenses, pois tomando posse hoje, o que não vai faltar é determinação, esforço e muito trabalho, mostrando que é possível sim fazer um mandato com respeito pelo povo. Agradeço a parceria com o nosso governador e dizer que também pode contar comigo para fazer parte do time que quer o melhor pelo Acre”, destacou o prefeito Zequinha Lima.

Foto: Marcos Vicentti/Secom

Tendo como presidente da Câmara, Franciney Freitas, os 14 vereadores eleitos serão os novos responsáveis por elaborar e propor leis ao município. Além disso, eles terão a obrigação de fiscalizar o uso do dinheiro pelo Executivo e analisar a Lei Orçamentária Anual (LOA), que estabelece as despesas do ano seguinte. “Representando os vereadores, quero primeiro agradecer por confiarem a mim a responsabilidade de presidi-los e em seguida garantir ao povo cruzeirense de que vamos atuar em favor das causas sociais, criando leis, fiscalizando e garantindo que o recurso público esteja sendo bem administrado. Aos colegas, um bom mandato a todos e nos empenharemos juntos pra fazer uma Cruzeiro do Sul melhor”, finalizou Franciney.