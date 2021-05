Gladson prestigia formatura de militares e entrega equipamentos ao Corpo de Bombeiros

O Governo do Estado do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), realizou a promoção de 18 soldados ao posto de cabo, nesta segunda-feira, 17. Na mesma solenidade, houve ainda a entrega de equipamentos para mergulho autônomo, coletes salva-vidas e materiais de salvamento terrestre.

Corpo de Bombeiros realizou a formatura de 18 novos cabos nesta segunda-feira, 17 Foto: Marcos Vicentti/Secom

Por meio de parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e Instituto de Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), o Curso de Formação de Cabos (CFC) teve a duração de dois meses. Neste período, foram ministradas 18 disciplinas, totalizando uma carga horária de 400 horas de aulas, na modalidade semipresencial, devido a pandemia do coronavírus. No total, 52 militares, em todo o estado, concluíram a graduação.

Em seu pronunciamento, o governador Gladson Cameli parabenizou os promovidos e lembrou do compromisso de sua gestão pelo fortalecimento do Corpo de Bombeiros e valorização de seus profissionais, que chegam a arriscar suas próprias vidas para que outras sejam salvas.

Governador parabenizou os cabos pela promoção e falou dos esforços de sua gestão em prol da Segurança Pública do Acre Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Esses guerreiros do Corpo de Bombeiros têm o meu respeito e admiração pelo trabalham que eles desempenham em prol da nossa população. Seja na cidade ou nos locais mais distantes, esses profissionais estão empenhados em fazer o melhor

Para o comandante-geral do CBMAC, coronel Carlos Batista, a promoção é um momento marcante na carreira militar. Em sua fala, o oficial destacou que os novos cabos da corporação estão ainda mais treinados para enfrentar os desafios da profissão.

“Esse é um dia de muita felicidade para os militares promovidos a cabo, para os seus familiares e amigos. Toda a instituição está em festa. São novas responsabilidades que eles assumirão a partir de agora e, com certeza, estão altamente habilitados para executar as mais diversas missões”, declarou.

Governador Gladson Cameli e demais autoridades com os militares promovidos a cabo do Corpo de Bombeiros Foto: Marcos Vicentti/Secom

Um dos militares promovidos é André Lemos. Há seis anos, ele realizou o sonho de atuar na profissão. “Desde criança, eu sempre tive vontade de ser bombeiro. Essa é a minha primeira graduação, juntamente com a minha turma. A partir de agora, assumimos mais responsabilidades em nossa carreira”, pontuou.

Corporação recebe novos equipamentos

Durante o evento, o governador Gladson Cameli fez ainda a entrega de 120 equipamentos para mergulho autônomo. São luvas, botas, capuzes e roupa especial de mergulho. A prática é considerada a segunda atividade profissional mais perigosa do mundo. Nos rios amazônicos, o desafio para os profissionais acreanos se torna ainda maior.

Na mesma solenidade, houve ainda a entrega de equipamentos ao CBMAC. Investimento superior a R$ 86 mil por parte do governo do Estado Foto: Marcos Vicentti/Secom

O CBMAC também recebeu 50 coletes salva-vidas e dois macacos mecânicos de coluna. O investimento total do governo do Estado ultrapassa R$ 86 mil.

A solenidade foi prestigiada pelas seguintes autoridades: Ana Paula Cameli, primeira-dama do Estado; Mailza Gomes, senadora da República; Paulo Cezar Rocha dos Santos, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública; coronel Paulo César Gomes, comandante-geral da Polícia Militar; Josemar Portes, delegado-geral da Polícia Civil; Arlenilson Cunha, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária; Kátia Rejane de Araújo, procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Acre; e Cadmiel Bomfim, deputado estadual.