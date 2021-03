Governador anuncia oficialmente a compra de 700 mil doses de vacina contra a Covid-19

Em pronunciamento oficial publicado nas mídias sociais, o governador do Estado, Gladson Cameli, anunciou neste sábado, 20, a compra de 700 mil doses da vacina russa Sputnik V, por meio de acordo firmado com o Consórcio de Governadores do Norte e Nordeste. O contrato para aquisição das vacinas deve ser assinado na próxima.

No total, nove governadores de estados do Brasil fazem parte do Consórcio que já fechou contrato de compra com o Ministério da Saúde e o Fundo Soberano Russo. Serão 37 milhões de doses. Destas, 10 milhões serão destinados aos estados parceiros da região Norte.

“Por falta de doses a pronta entrega, o cronograma de recebimento, baseado na chegada das vacinas russas vai de abril a julho, por isso até lá vamos manter e redobrar todos os cuidados necessários. O governo não tem medido esforços para conter a pandemia, mas pra tudo dar certo, também dependemos de você”, disse o governador durante o pronunciamento

Desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou, a vacina Sputnik V já está em análise para aprovação do uso emergencial pela Anvisa e seu índice de eficácia foi avaliado em 91,4% nas ultimas etapas de testes. Ainda de acordo com as autoridades russas, mais de um milhão e meio de pessoas já foram imunizadas com a vacina Sputnik pelo mundo.

No Acre, por meio do Ministério da Saúde, o estado já recebeu mais de 100 mil doses da vacina entre Coronavac e Astrazeneca. A população segue sendo vacinada pela rede municipal de saúde, e a quantidade obtida pela Consórcio deve garantir a vacinação em massa de todos os cidadãos acreanos.