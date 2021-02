Governador e primeira-dama visitam área atingida por transbordamento de igarapé

O governador do Estado, Gladson Cameli, acompanhado da primeira-dama Ana Paula Cameli, visitou nesta quarta-feira, 10, as famílias atingidas pelo transbordamento do Igarapé Batista, no bairro Parque das Palmeiras, em Rio Branco.

Governador conversou com os moradores sobre a situação dos transbordamentos e colocou o Estado a disposição Foto: Junior Aguiar

Em lágrimas, a moradora Maria Nazaré do Nascimento agradeceu o compromisso do governador. “O Gladson foi uma pessoa honesta, ele deu sua palavra e cumpriu, ajudou todos nós”. Maria mora há mais de 30 anos no bairro atingido pelas águas da enchente.

Os moradores solicitaram pessoalmente ao governador que atendesse as demandas da região. A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) realizou o levantamento das 170 famílias que foram atingidas. “Passei aqui durante a manifestação dos moradores na noite de terça-feira e me prontifiquei a ajudá-los. Na manhã de quinta-feira a equipe da SEASDHM já veio realizar o primeiro acompanhamento com as famílias. Estamos aqui para ouvir e ajudar a nossa população”, pontuou Cameli.

Pimeira-dama do Estado também se colocou à disposição para auxiliar famílias Foto: Junior Aguiar

A SEASDHM mobilizou os técnicos de assistência social, que acompanhou e auxiliou os moradores. Foram entregues 170 kits de limpeza e 170 cestas básicas.

A SEASDHM mobilizou os técnicos de assistência social, que acompanhou e auxiliou os moradores Foto: Neto Lucena/Secom.

“Estamos comprometidos em ajudar nossa população. A maior solicitação é a questão do abastecimento de água e já estamos viabilizando com os agentes competentes para assistir aos moradores”, destacou a primeira-dama Ana Paula Cameli.

O governador também conversou com os moradores sobre a situação dos transbordamentos e colocou o Estado a disposição.