Governador participa de homenagem a doadores de sangue no Hemoacre

O Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado nesta quarta-feira, dia 25, foi marcado com homenagens a doadores do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre). O evento contou com a presença do governador Gladson Cameli, que deu uma pausa em sua agenda para agradecer pessoalmente o trabalho desenvolvido pelos servidores da unidade e o gesto humanitário de solidariedade e amor ao próximo de quem se dispõem a doar sangue.

Gladson Cameli agradeceu o trabalho desenvolvido pelos servidores da unidade e o gesto humanitário de solidariedade e amor ao próximo de quem se dispõem a doar sangue Foto: Diego Gurgel/Secom

“Nunca perco a oportunidade de agradecer aos servidores e mostrar minha gratidão com cada profissional que contribui com a melhoria de vida das pessoas. E aqui no Hemoacre é um exemplo de que pequenos gestos podem fazer grande diferença na vida das pessoas. Doar sangue é um ato de solidariedade, de amor ao próximo. Que neste Natal, diante de tudo que passamos e ainda estamos enfrentando, por conta da pandemia, fique essa reflexão, pois somente juntos somos capazes de vencer qualquer desafio”, discursa Cameli.

Visita do governador do Estado ocorreu no Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado nesta quarta-feira, dia 25 Foto: Diego Gurgel/Secom

Bastante atuante quando se trata de causa social, o deputado federal Alan Rick, que garantiu através de suas emendas individuais a liberação de R$ 1,5 milhão para a compra de um novo ônibus para o Hemoacre, também marcou presença na ação de agradecimento e incentivo à doação.

“Temos buscado ajudar os 22 municípios do estado, com reforma de hospitais, compra de equipamentos, compras de ambulâncias, e, aqui, no caso do Hemoacre, temos um investimento de 1,5 milhão de reais para a aquisição da nova unidade móvel, que na verdade é um hemocentro móvel, completo e de última geração, com toda qualidade e eficiência que nosso Hemoacre merece. Fico muito feliz em saber que o ônibus já está em licitação, ansioso para que esse processo licitatório termine e a gente possa fazer a entrega”, destaca o parlamentar.

Apesar de todas as medidas de prevenção adotadas para prevenir a contaminação pela doença, as doações caíram significativamente na unidade.Foto: Diego Gurgel/Secom

O Dia Nacional do Doador de Sangue este ano é marcado pelos desafios adicionais que o Hemoacre, a exemplo de outros hemocentros do Brasil enfrentam durante a pandemia da Covid-19. Apesar de todas as medidas de prevenção adotadas para prevenir a contaminação pela doença, as doações caíram significativamente na unidade.

“As doações periódicas são fundamentais para a manutenção dos estoques que salvam vidas. Mesmo diante de um ano atípico, não poderíamos deixar de homenagear os verdadeiros heróis da vida real. Agradeço ao governador Gladson Cameli, que sempre atende ao nosso chamado, além do deputado Alan Rick, que teve um olhar especial pelo Hemoacre”, ressalta Josiane Amorim, diretora-geral do Hemoacre.

Em homenagem às pessoas que separam um tempo para a doação, o Hemoacre preparou uma programação especial que será realizada até sexta Foto: Diego Gurgel/Secom

Em homenagem às pessoas que separam um tempo para a doação, o Hemoacre preparou uma programação especial que será realizada até sexta-feira, dia 27.