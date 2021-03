Governo amplia capacidade de produção de oxigênio no Into

O governo do Estado ampliou a capacidade de produção de oxigênio do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) e de seu anexo, o Hospital de Campanha de Rio Branco, onde estão internados pacientes com Covid-19.

Na madrugada deste domingo, 14, foi concluída a entrega de mais um módulo de produção de oxigênio, para abastecer aquelas unidades hospitalares, e já está em funcionamento no prédio do Into.

São mais 16 mil m3/mês de oxigênio medicinal, elevando a capacidade total para 80 mil m3/mês. Foto: Cedida.

São mais 16 mil m3/mês de oxigênio medicinal, elevando a capacidade total para 80 mil m3/mês. “Esse foi um esforço conjunto entre a Sesacre e Seinfra, para que a entrega fosse feita o mais rápido possível. Nosso governador tem feito tudo para que possamos reforçar o sistema de saúde, mas também precisamos da colaboração de cada cidadão para enfrentar esse vírus”, ressalta o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

O complexo hospitalar exclusivo para o atendimento e tratamento de pacientes com Covid-19 conta com três setores: o Pronto Atendimento, o Hospital de Campanha e a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Diariamente são atendidos cerca de 300 pacientes no Pronto Atendimento, sendo que 60% destes precisam de um período de observação para avaliação, realização de exames e procedimentos”, explica o diretor da Medial, empresa que gerencia serviços de saúde do Into, Oswaldo Leal.

Os pacientes que necessitam de internação são transferidos ao hospital de campanha, local com 140 leitos de enfermaria, sendo que 40 desses funcionam no Hospital do Idoso.

Para os pacientes que necessitam de tratamento intensivo, a unidade disponibiliza 50 leitos de UTI. Todos esses serviços são de oferta pública estadual e regulados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).