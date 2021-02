Governo autoriza reforma e ampliação da unidade mista de saúde de Acrelândia

A unidade mista de saúde de Acrelândia vai ser reformada e ampliada pelo governo do Estado com um investimento de R$ 2,1 milhões. Na manhã deste sábado, 27, o governador Gladson Cameli e o secretário de saúde Alysson Bestene assinaram a ordem de serviço que garante a construção de um necrotério, uma lavanderia e um setor para instalação de uma usina de oxigênio.

Na manhã deste sábado, 27, o governador Gladson Cameli e o secretário de saúde Alysson Bestene assinaram a ordem de serviço que garante a obra Foto: Diego Gurgel/Secom.

Na reforma, a revitalização vai alcançar o ambulatório, sala de parto e leitos. O recurso para a obra foi garantido por uma emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, presente no ato. “Eu lutei muito por esse recurso. A gente teve dificuldades no governo passado, mas agora o projeto vai sair do papel. As minhas emendas de bancada são cem por cento do Acre. Sou seu aliado e estou contigo até o fim, governador”, disse o deputado. O dinheiro foi alocado em 2016, mas rejeitado pelo governo da época, lembrou o parlamentar.

Unidade mista de saúde de Acrelândia vai ser reformada e ampliada pelo governo do Estado com um investimento de R$ 2,1 milhões. Foto: Diego Gurgel/Secom.

Antes de autorizar a obra, o governador fez uma visita à unidade que tem 16 leitos. Oito estão ocupados com pacientes infectados pela Covid-19.

O ato de assinatura teve também a participação do prefeito Olavo Resende, que agradeceu ao governo pelos investimentos do estado no município. “A primeira vez que o governador me recebeu eu não tinha nem assumido. Naquela ocasião ele disse que iria olhar com muito carinho para Acrelândia e hoje está aqui para provar. Obrigado pela parceria. Conte com a gente”, disse.

Ato de assinatura teve também a participação do prefeito Olavo Resende, que agradeceu ao governo pelos investimentos do estado no município. Foto: Diego Gurgel/Secom.

O secretário Alysson Bestene enfatizou que o investimento na saúde do município chega em um momento vital para melhorar o atendimento e as condições de trabalho dos profissionais.

Ao encerrar o evento, o governador lembrou da importância do trabalho da bancada federal, destacando a atuação de Alan Rick e garantiu mais investimentos para Acrelândia.” Eu vim aqui hoje para que as coisas possam andar mais rápido. Prefeito, o senhor vai ver ao longo do seu mandato as coisas acontecendo. O Alan tem sido um grande parceiro. Tenho muito orgulho de ter um deputado igual a você. A agonia para que essa obra iniciasse era de todos”, observou Cameli.